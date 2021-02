Jongeren maken met ijsballen Middengebied onveilig: "Huizen bekogeld en auto's beschadigd"

VOLENDAM - Het is al een tijdje grimmig in het Middengebied. Groepen jongeren gaan bewust de straat op, ook nadat de avondklok is ingegaan. "Het is een man of 30", vertelt jongerenwerker Ronald Hein. Hij denkt dat het een combinatie is van verveling en schoppen tegen de regels, met de consequentie dat er 11 bekeuringen zijn uitgedeeld.

De baldadige jongeren gooien sneeuwballen, maar omdat het vriest veranderen deze in ijsballen. "Het is een soort belletjetrek: als mensen uit huis komen dan vinden ze het een leuk spelletje", zegt Hein. Het zorgt ervoor dat mensen zich niet prettig voelen.

Over de lijn

De gemeente benadrukt op Facebook: "Buitenspelen mag. Sneeuwballen gooien mag ook. Maar bij vernielingen en mishandelingen trekken wij toch echt de lijn." Hoewel er soms wordt geschreven dat het jongeren uit andere wijken betreft, vertelt Hein dat het 'eigen jeugd' is. De gemeente vervolgt: "Wij willen langs deze weg alle ouders oproepen om ook hun rol en verantwoordelijkheid te pakken."

Extra aandacht

Het is niet de eerste keer dat er problemen spelen in het Middengebied. Zo werd in oktober al duidelijk dat 32 jongeren een brief hadden ontvangen van de gemeente Edam-Volendam over een mogelijk groepsverbod. Dit groepsverbod is ingegaan. Daarnaast is op dit moment door het coronavirus samenscholing voor iedereen verboden.



De aankomende dagen zal er extra politie in het Middengebied rondlopen. Ook zal de gemeente een extra oogje in het zeil houden. Ze hebben extra boa's ingehuurd. Ook is afgesproken dat jongerenwerk de komende dagen met mininaal twee mensen in de wijk aanwezig is.