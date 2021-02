Naarder scoutinggebouw verwoest door grote brand, asbest vrijgekomen

NAARDEN - Een grote brand heeft het gebouw van de Naarder scoutingvereniging Olav vanmorgen verwoest. Van het houten gebouwtje is weinig meer over, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Bij de brand is asbest vrijgekomen.

De brand ontstond vanmorgen even na 9.00 uur door tot nu toe onbekende oorzaak. Al snel was er veel rook, uiteindelijk sloegen de vlammen hoog uit het dak van het gebouw en werd er opgeschaald naar 'grote brand'.

De brandweer laat weten dat het vuur ondertussen onder controle is, maar dat het het gebouw gecontroleerd uit laat branden.

Hondje gered

De brandweer heeft een hondje kunnen redden dat op het moment van de brand in het pand was. Het baasje stond toen al buiten, al is niet helemaal duidelijk of die op het moment van het uitbreken van de brand ook in het pand was.

Ook heeft de brandweer een paar gasflessen uit het pand gehaald.

Asbest vrijgekomen

Bij de grote brand is asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer is de verspreiding van de asbest beperkt gebleven tot het terrein zelf. Het terrein wordt afgezet met linten om te voorkomen dat mensen in aanraking komen met de schadelijke deeltjes.

Op de naastgelegen IJsselmeerweg liggen ook deeltjes, maar volgens de brandweer zijn dat niet-schadelijke kunststofdeeltjes.