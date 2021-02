Flinke brand in scoutinggebouw

NAARDEN - Het clubgebouw van scouting Olaf aan de IJsselmeerweg staat momenteel in brand. Meerdere hulpdiensten zijn naar de brand toe. In het pand zijn gasflessen aanwezig, daarom is er opgeschaald naar 'middelbrand'.

Het houten gebouw staat voor een groot gedeelte in brand, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Op foto's is te zien dat er flinke rookwolken uit het pand komen. Volgens de brandweer was er niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. De brandweer heeft wel een hond in veiligheid gebracht.

Nadat de brand enige tijd woedde, begonnen de vlammen uit het pand te slaan. Het pand lijkt niet te kunnen worden gered.

Omdat er mogelijk schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, wordt er geadviseerd niet te dicht in de buurt van het gebouw te komen. De jachthaven is tijdelijk afgesloten, het verkeer op de IJsselmeerweg ondervindt ook de nodige hinder.