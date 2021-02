Digitale meetings werken niet: (ex)-alcoholisten laten het vaak afweten

SCHAGEN - Het alcoholgebruik neemt toe, de zorgen over cliënten ook. Voor de lockdown waren er fysieke bijeenkomsten waarin verslaafden met lotgenoten verhalen konden delen. Het vervangmiddel: digitale ontmoetingen. Vanwege inbreuk op privacy en het niet vertrouwd voelen in de digitale omgeving is de opkomst flink gedaald.

"Door corona zijn mensen juist teruggevallen en dat was niet gebeurd wanneer de fysieke meetings doorgegaan waren", aldus telefoonhouder van vrijwilligersorganisatie Anonieme Alcoholisten Schagen, onder pseudoniem Rick Schagen. Terugval De wekelijkse bijeenkomsten zijn bedoeld om verhalen te delen, om steun te bieden en vooral niet te oordelen. "Beeld jezelf in dat je door een ongeluk in een rolstoel bent gekomen. Helaas pindakaas, het is zo", geeft ex-alcoholverslaafde Jan (64) uit Heerhugowaard de AA-leden mee. Pas dan kun je volgens hem spreken van een acceptatiefase en kunnen er vervolgstappen worden genomen. De Zoom-meetings dienen als vast moment van begeleiding voor verslaafden. Maar veel mensen komen niet opdagen, voelen zich niet vertrouwd in de digitale omgeving en zien het als een deel van inbreuk op hun privésfeer. De telefoonhouder van Schagen, onder het pseudoniem Rick Schagen, spreekt zijn zorgen uit: "Als je met elkaar aan tafel zit is er toch een bepaalde sfeer en saamhorigheid. Als je thuis bent is dat weer een hele afstand". En juist deze afstand zorgt ervoor dat mensen hun verhaal helemaal niet meer delen, met als gevolg het grijpen naar drank. En zoals Jan benadrukt: "één glas is teveel, het triggert het hele systeem". Het zorgt ervoor dat mensen die lange tijd droog staan, nu staken. Want juist de fysieke begeleiding, de reminder, geeft kracht om door te gaan en het doel te bereiken. "We zeggen niet: we drinken nooit meer. We drinken vandaag het eerste glas niet". Zo hoort AA Schagen veel geluiden van mensen die het moeilijk hebben. "De corona heeft de doorslag gegeven dat mensen zijn teruggevallen. Het gebeurt altijd dat mensen terugvallen, of lang twijfelen en vooral twijfelen over het 'gewoon' drinken. "Ja, dat moet toch kunnen". Wij weten uit ervaring: dat moet toch niet!", benadrukt Rick.

Zoom creëert afstand Waar de groep van 15 à 20 man normaal gesproken iedere week op een vast moment samenkomt om hun persoonlijke verhaal en obstakels te delen, zo moeizaam loopt het proces nu. Vanwege de lockdown, het risico op besmetting en het huren van de locatie, maakte organisatie AA de optelsom om de samenkomsten voortaan via Zoom te laten plaatsvinden. Maar zo'n vervanging blijkt niet te werken: "Zoom is het niet voor mij. Het menselijk contact is toch wat het doet. Wij houden onze groep een beetje in de lucht door de Zoom-meetingen", laat Jan weten. Jan vertelt openhartig over zijn eigen verhaal en verslavingsverleden. Inmiddels is hij elf jaar schoon. Zelf kwam hij in aanraking met AA, toen hij, zoals hij omschrijft, "met een fles wijn achter de computer zat, denkende dat hij God was." Via Facebook ziet hij berichten van de organisatie voorbijkomen, opent de chatfunctie en besluit in gesprek te gaan met iemand die zich op dat moment in Florida bevindt. "Wil je stoppen met drinken?": ja, dat wilt Jan. Hij besluit vanwege zijn woonplaats Heerhugowaard, in Schagen hulp te zoeken. "Dat doen meer mensen, ergens anders hulp zoeken. Je schaamt je dood". De samenkomsten zijn vrijwillig, tegelijkertijd staan de leden wel voor elkaar klaar. "We bellen elkaar op, om te vragen hoe het gaat als iemand niet komt opdagen". Zelf woont Jan de samenkomsten bij om zichzelf te herinneren aan hoe erg het was. "Je wilt vervelende dingen altijd vergeten, maar ik wil het mij herinneren. Ik noem het mijn zwarte gat". Het 'deelsysteem', zonder dat iemand er iets van mag zeggen, dat is het idee van de vrijwilligersorganisatie.