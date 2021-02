Kunstenaar Hessel Stuut over zijn 'bergen van Amsterdam'

AMSTERDAM - Hoe zou Amsterdam eruit zien als zij omringd werd door bergen? Het filmpje dat de uitkomst is van dit gedachte-experiment van kunstenaar Hessel Stuut leverde sprookjesachtige beelden op. Hij vertelt erover bij NH Radio. "Ik zou het liefste willen dat we Amsterdam konden verhuizen naar een plek als Noorwegen."

"Ik heb een aantal video's geschoten in Amsterdam", zegt hij over zijn werkwijze. "Dus je ziet een aantal bekende locaties, zoals de Dam, Leideplein en het Vondelpark. De lucht heb ik vervangen door een achtergrond met bergen die je normaal gesproken in Nederland niet ziet natuurlijk."

Pratend met een vriend bracht hem op het 'kinderlijke idee'. "Ik zat als kind al uit het raam naar bomen of een mooie wolkenpartij te staren en dan beeldde ik in dat dat bergen waren. Ik denk dat veel meer mensen met dit idee hebben gespeeld."

De filmpjes van Hessel zijn dan ook een manifestatie van dat idee. "Het grote verlangen heb ik altijd gehad om gewoon van die bergen in Amsterdam mogelijk te kunnen maken." De bergen naar Amsterdam halen is tot nu toe alleen nog in de filmpjes van Hessel gelukt. Al ziet hij ook wel kansen om het in de praktijk te brengen. "Nouja, als iedereen een schepje meeneemt."