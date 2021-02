Studenten voeren actie tegen huidig leenstelsel

Student aan de HvA en secretaris van ASVA Studentenunie Cato Hoegee doet ook mee aan de actie en spuit een reclame zuil onder. "Uit recent onderzoek blijkt dat burn-out veel vaker bij studenten voorkomt en wat wil je als je je studie zo snel mogelijk moet afronden, meer moet gaan werken en er niets meer naast kun doen. Daarnaast neemt het collegegeld toe en is de huur in Amsterdam idioot hoog."

"We zijn vandaag met zestig studenten in kleine groepjes door heel Amsterdam met krijtspray de leus #NietMijnSchuld aan het spuiten", zegt Freya Chiappino, vice-voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond.

"Laat studenten nou even student zijn zonder te moeten kiezen tussen schulden of studie"

Zo blijkt uit het rapport dat studenten een verhoogde druk ervaren om niet op tijd af te studeren. Zij ervaren tevens meer financiële stress omdat ze moeten kiezen tussen extra werken of meer bijlenen.

"Ook behouden studenten de schuld voor vijfendertig jaar. Dat is een lange periode om schuldenaar te zijn." vertelt professor Esther Peeren. "Hierdoor zal het voor veel studenten bijvoorbeeld moeilijker zijn om later een hypotheek te krijgen."

Verkiezingen

Daarom zetten de FNV en de Landelijke Studenten Vakbond de acties door, vooral nu de verkiezingen er aan komen. "Wat we zien is dat alle partijen behalve de VVD zich tegen het leenstelsel hebben gekeerd. Dat is mede gekomen omdat we zoveel actie hebben gevoerd!" zegt Freya Chiappino met volle overtuiging.

HvA student Cato Hoegee is hoopvol "Ik hoop dat we het volgende kabinet zover gaan krijgen om te zeggen: dit leenstelsel doen we niet meer."