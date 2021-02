Boek van kunstdetective Arthur Brand wordt verfilmd in Hollywood

AMSTERDAM - Het boek 'De paarden van Hitler' van kunstdetective Arthur Brand gaat verfilmd worden in Hollywood. En dat is niet alles, want er zal ook een serie worden gemaakt van Brand en zijn grote tegenstander: Octave Durham, een van de daders van de kunstroof uit het Van Gogh Museum. "Toen ze die interactie tussen ons zagen, wilden ze een serie maken", zegt Brand over het gesprek met de twee filmproducenten uit Hollywood.

Het boek 'De paarden van Hitler' gaat over het terugvinden van de beelden uit het Derde Rijk. Brand is degene die de beelden heeft teruggevonden. Een zoektocht die niet altijd even makkelijk was, vertelt hij op NH Radio. Hij heeft oud-nazi's ontmoet en kopstukken van criminele organisaties. "Maar het verhaal is spectaculair. We dachten dat de beelden na 75 jaar niet meer bestonden, maar dat bleek niet zo", zegt Brand daarover.

Het is een bijzonder verhaal. Zelfs zo bijzonder, dat het is opgepikt door het grote filmproductiebedrijf Metro-Goldwyn-Mayer. "Dat maak je niet niet vaak mee", zegt Brand trots.

Indiana Jones van kunstwereld

Het balletje ging twee jaar geleden rollen. Toen had Brand een gesprek met twee mensen uit Hollywood. Naast dat ze zijn film wilden uitbrengen, zeiden ze in dat gesprek ook een serie over Brand te willen maken. "In de gesprekken vertelde ik dat ik altijd op Octave Durham jaag, de Van Gogh-rover, die destijds in 2002 de Van Gogh's heeft gestolen. Toen ze dat hoorden, zeiden ze: 'Bel hem maar om ook aan tafel te komen zitten'. Vervolgens zagen ze die interactie tussen ons twee. Ze wilden die relatie verwerken in een serie."

Brand wordt ook wel de Indiana Jones van de kunstwereld genoemd, maar zelf vindt hij dat wel meevallen. "Die sticker plakt de media erop, want dat bekt zo lekker", lacht hij. "Het gaat om het verhaal, niet om mij." Maar die naam heeft hij te danken aan het feit dat hij meerdere kunstrovers heeft ontmaskerd. Zo bleek hij een jaar geleden 'behoorlijk concreet' te weten waar het schilderij van Vincent van Gogh was, dat werd gestolen uit Museum Singer in Laren.

'Niet zo thuis in filmwereld'

Wie de rol van kunstdetective Arthur Brand in de serie gaat spelen, weet de in Amsterdam woonachtige Brand nog niet. "Ik ben nog niet zo thuis in de filmwereld. Vaak als ik thuiskom, kijk ik naar programma's in de categorie van Spongebob", lacht hij.

Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt, maar volgens Brand kan dat nog wel een aantal jaar duren.