Eerste voorzichtige slagen op het ijs gemaakt, morgen barst de pret écht los 

NOORD-HOLLAND - Wie heeft het er niet over deze dagen? Dankzij de aanhoudende vorst is schaatsen het gesprek van de dag. Op meerdere plekken in de provincie is de schaatskoorts inmiddels flink opgelaaid. Verspreid door de provincie stonden de grootste durfals vandaag al op het ijs, al zal het natuurijs morgen nog meer schaatsers trekken. En dat kan behalve op sloten en plassen ook op veel schaatsbanen in de provincie, zo blijkt uit een inventarisatie van NH Nieuws.

De temperatuur blijft de komende dagen onder het vriespunt steken. Dat betekent: ijzers uit de kast, warm aankleden en op naar de dichtstbijzijnde ijsbaan. Ben je bevangen door de schaatskoorts? Dan zijn dit de plekken in de provincie waar je zou kunnen schaatsen.

'Als er ijs is, moet je schaatsen'

Menig schaatsliefhebber kon niet langer wachten en ging gisteren al het ijs op. Een van de eerste streken op de natuurijsbaan werd gemaakt bij ijsclub Thialf in Grootschermer. Direct na de opening meldden fervente schaatsers zich bij de baan. Ondanks de hobbels door de sneeuw, was het voor velen goed te doen. Ook bij ijsclub De Koog in 't Zand werd de ijsbaan gisteren geopend voor de jeugd. "Als er ijs is, moet je schaatsen", luidde het motto van voorzitter Jacques Burger van IJsclub Land van Buur.

In andere regio's is die hoeveelheid sneeuw juist een doorn in het oog. Bijvoorbeeld bij de Ankeveense plassen, wat bij strenge vorst normaal gesproken een van de eerste plekken is waar je kunt schaatsen. Jos, die er altijd als de kippen bij is, laat de kans om te schaatsen voorlopig aan zich voorbijgaan. "Te veel sneeuwijs", is zijn analyse.

Opening ijsbanen

Het sneeuwijs wordt minder, maar het blijft koud: reden voor verschillende ijsclubs om vandaag de banen al te openen voor publiek. Onder meer bij IJsclub Warder-Oosthuizen en in Kudelstaart was het ijs al dik genoeg om rondjes te kunnen rijden. Morgen zal het aantal ijsclubs dat een opening aandurft alleen maar toenemen is de verwachting.

Als het aan ijsmeester Cor Enthoven van ijsclub Kees Jongert in Heemskerk ligt, zijn we nog één nacht vorst verwijderd van schaatsplezier. Het is bij de twee ijsclubs in de IJmond niet langer de vraag óf er geschaatst kan worden, maar vooral wanneer.

Zorgen over veiligheid

Toch bestaan er ook zorgen. Meerdere ijsclubs vragen zich af hoe zij veilig open kunnen gaan voor publiek met het oog op de coronamaatregelen. Ook ijsmeesters waarschuwen voor slecht ijs, zoals Jan Koene uit Jisp in Zaanstreek-Waterland. Hij wil vooral beginnende schaatsers waarschuwen niet te overmoedig te zijn op het nu nog slechte natuurijs. "Dat kan levensgevaarlijk zijn."