Matthijs was jarenlang verslaafd en waarschuwt mensen die in lockdown meer gebruiken

BUSSUM - Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat bijna de helft van de cannabisgebruikers tijdens de eerste lockdown van de pandemie meer is gaan blowen. De toename is niet tot één factor te herleiden, maar eenzaamheid weegt voor ongeveer 30 procent mee. Daar maakt ex-verslaafde Matthijs zich zorgen om. "Dat is een hele kwetsbare groep", vertelt hij.

Hij begon stiekem te roken en toen hij 16 jaar was kwam hij al snel in aanraking met softdrugs. Maar het ging van kwaad tot erger. "Het was de spanning, erkenning van bepaalde groep vrienden. Zo word je er een beetje in meegesleurd. En ook de problemen die je thuis hebt", legt hij uit. Hij blowde het allemaal gewoon weg.

Matthijs is 41 jaar en is 19 jaar lang verslaafd geweest aan drank en drugs. Het ging mis toen hij op de basisschool zat en weg moest van school omdat hij niet mee kon komen. Bij zijn nieuwe school kwam hij bij een hechte groep jongens terecht. "Dus ik moest echt m'n plek vinden en dat heeft me heel onzeker gemaakt. Ik zat daar niet op m'n plek", vertelt hij.

Matthijs gebruikte 19 jaar lang drank en allerlei soorten drugs. Op een gegeven moment zag hij geen enkele mogelijkheid meer dan een hele hoop verschillende pillen slikken. "Ik ben op de bank gaan liggen en ik dacht 'dit is het en laat maar komen'." Maar dat liep anders. Hij gooide alles 'eruit' en die avond ging er een knop om. Hij is gelijk gaan googelen en kwam uit bij verslavingskliniek Spoor 6 in Bussum. "Diezelfde avond heb ik nog een afspraak gemaakt."

De mensen die nu meer gebruiken omdat ze zich eenzaam voelen, is volgens Matthijs een groep die kwetsbaar is en richting de gevarenzone gaat. "Op een gegeven moment raak je geïsoleerd. Je komt alleen maar naar buiten om drugs of alcohol te halen. En je mist bepaalde contacten. Je bent echt alleen op jezelf aangewezen. Als je het ene blowtje op hebt, steek je de andere maar op want wat moet je anders doen?."

Na een zwaar afkicktraject lukt het hem om clean te worden en intussen zijn we 8 jaar verder. Hij vindt het belangrijk om de mensen die problemen hebben met alcohol en drugs te laten weten dat er altijd hulp beschikbaar is. "Je bent niet alleen, ook al voel je je alleen. De hulp is nabij. Ook al zit je nog zo in de penarie", vertelt hij. "Het is heel moeilijk om hulp te vragen, maar zodra je het hebt gedaan valt er een grote last van je af."

Dat is zijn boodschap naar de mensen toe. "Zoals mijn opa heel mooi zei 'al is het nog zo donker, de zon komt weer een keer door de wolken en dan wordt alles beter'." En op de vraag wat voor Matthijs hij nu is? "Een gelukkige Matthijs, zelfverzekerd. En een Matthijs die van zichzelf houdt", besluit hij.