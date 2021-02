Hardloopster Jill Holterman krijgt ultieme kans op plaatsing voor Olympische Spelen

EGMOND AAN DEN HOEF - Marathonloopster Jill Holterman gaat in april een ultieme poging doen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ze mag meedoen aan een speciaal ingelaste marathon in Hamburg.

Holterman moet in Hamburg onder de limiet van 2.28,30 zien te lopen. Bij haar debuut op de marathon in december liep ze 2.34,52. "Het is een one shot, one opportunity, waarbij ik alles op alles zal zetten om de vereiste limiet te lopen", laat Holterman weten via Twitter.

Er doen ongeveer honderd atleten mee op 11 april. Naast Holterman staan er ook vijf Nederlandse mannen aan de start. De marathonlopers leggen vier keer een parcours van 10,5 kilometer door het centrum van Hamburg af.