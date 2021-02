Landelijke Eenheid oefent klopjacht in woonwijk met helikopters en mitrailleurs

ALKMAAR - Bewoners aan de Picassolaan in Hoefplan zijn zich vanmiddag rotgeschrokken door laagvliegende helikopters en mannen in uniform, die zich - bewapend met mitrailleurs - door de wijk bewogen. "Een georganiseerde oefening van de Dienst Speciale Interventies", verklaart een perswoordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie.

De Dienst Speciale Interventies traint regelmatig in woonwijken. Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend op terroristische aanslagen, klopjachten en andere verdachte situaties. "We komen van alles tegen, dus moeten we ook realistisch blijven oefenen."

De oefening duurt de hele dag en leidde al tot aardig wat commotie op sociale media. Bijzonder is de oefening niet, blijkt uit navraag bij de Landelijke Eenheid. "We zijn vandaag vanuit Amsterdam toevallig naar Alkmaar gevlogen, maar we doen deze trainingen door heel het land. Dat kan voor wat overlast zorgen, maar op die helikopters zit helaas geen fluistermodus."

Oorlogsgebied

De oefening werd van tevoren niet bekendgemaakt, waardoor nietsvermoedende bewoners vanmiddag even dachten dat ze waren beland in een soort oorlogsgebied.

Een stel dat onderweg was naar huis, stuitte tijdens het autorijden op een zwaar bewapend persoon die, met zijn mitrailleur op scherp, iets of iemand in het vizier leek te hebben.

"Holy shit! Dit is toch hartstikke gevaarlijk", reageert de geschrokken maker van het filmpje. Na wat nerveus gegiechel en het maken van beelden werd de spanning hen toch iets teveel. De twee besloten gauw door te rijden.

De beelden zonder audio zijn hieronder te bekijken