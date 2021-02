"Blij dat klanten nu kunnen afhalen, want bezorgen met sneeuw lukt niet"

HEEMSTEDE - Ook de winkeliers aan de Heemsteedse Binnenweg moeten dinsdag even wennen aan 'click & collect'. Hun klanten mogen nu online artikelen bestellen en vier uur later aan de deur komen ophalen. Het is koud, het contact is kort, maar het is fijn om elkaar weer even voor de winkel te ontmoeten.

Heemsteedse ondernemers én klanten positief over 'afhalen aan de deur' - NH Nieuws

"Het is toch hartstikke fijn dat dit kan! We houden van onze winkeliers!", aldus een enthousiaste klant van de lokale boekhandel aan de Binnenweg. Ze heeft net haar boek aan de deur opgehaald, keurig vier uur nadat ze het online had besteld. Eigenaar Arno Koek schrok vanmorgen wel even toen hij een rij voor de deur zag staan. Het waren namelijk niet allemaal klanten die minimaal vier uur eerder online een boek hadden besteld. "Het was een beetje schrikken. De één kwam voor een boekenbon en de ander wilde een boek kopen. Terwijl we wel van tevoren hadden aangekondigd dat je een boek online moet bestellen en dat we dan een afspraak maken om hem op te halen." Voor de deur en in de vitrine staan de regels helder op papier uitgelegd. "Zo'n 30 à 40 mensen hebben online besteld en komen vandaag langs. Het gaat redelijk goed, na twee dagen zijn we er vast allemaal wel aan gewend."

Sylvie Verhoeven runt een onderdelenwinkel aan de Binnenweg en heeft bij de voordeur een toonbank staan. Best een koude klus met deze temperaturen, maar het loopt allemaal op rolletjes. "Het gaat goed. Mensen weten precies dat ze op een bepaalde tijd moeten komen om hun bestellingen op te halen. Je moet als ondernemer gewoon weer even schakelen en flexibel zijn in deze tijd." Ze ziet haar inkomsten weer een beetje stijgen en de bezorging gaat gewoon door, maar dan in de avonduren.

De 'buitentoonbank' van de onderdelenwinkel aan de Heemsteedse Binnenweg - NH Nieuws / Paul Tromp

"Vandaag gaat het eigenlijk net zo goed als alle andere dagen. We hebben de afgelopen tijd heel veel bezorgd en nu mogen mensen ook komen ophalen. Ik merk dat mensen dat fijn vinden, dat ze er even uit zijn", aldus Monique van Maurik. Ze heeft een herenmodezaak aan de Binnenweg en is ook wel te spreken over 'click & collect'. "Maar ik bezorg toch liever. Dan ben ik zelf ook lekker buiten en kan ik mijn eigen tijd indelen. Al is het maar om een paar sokken weg te brengen." Klanten die een bestelling bij haar op komen halen, mogen niet voor de deur gaan passen. "Nee, dat mag natuurlijk niet. Dan ga ik het gewoon thuis bij ze langsbrengen. De boa's doen hier natuurlijk ook gewoon hun werk en ik wil dat niet op de spits drijven." Minder bezorgd door de sneeuw Boekverkoper Arno Koek is blij dat hij zijn klanten weer kan ontvangen, al is het buiten in de sneeuw. "Vooral vanwege de sneeuw is het fijn dat dit kan. Want we kunnen al een paar dagen niet bezorgen, dat doen we namelijk veel met de fiets." Als hij een klant heeft geholpen, gaat de deur van de winkel vanwege de kou gauw weer dicht. "Ik hoop dat ze over een maand allemaal weer naar binnen mogen en dat we dan weer een beetje 'normaal' kunnen doen. "