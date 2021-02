Auto op het ijs na ongeval in Obdam

OBDAM - Bij een aanrijding op de Braken N194 bij Obdam is een auto op het ijs van een plas belandt. Rond 14.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Terplaatse bleek er een aanrijding te zijn tussen twee auto's.

Een van deze auto´s belandde na de botsing in de berm en kwam op het ijs in een plas terecht. Dankzij de dikte van het ijs kwam de auto niet onder water. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. Er raakte niemand raakte gewond. Wel is de schade groot.

Het verkeer op de weg had enige hinder door het ongeluk. De afslag richting het dorp was tijdelijk afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden.