Ook afhalen bij de kledingbank: "Mensen hebben behoefte aan nieuwe, warme kleding"

Normaal gesproken kunnen klanten van de kledingbank in Beverwijk zelf door de tientallen kledingrekken snuffelen op zoek naar wat ze voor zichzelf en hun gezin nodig hebben. Vanwege de coronamaatregelen werden er eerder al aanpassingen gedaan, waardoor bijvoorbeeld maar één familielid naar binnen mocht.

Als gevolg van de lockdown ging de kledingbank op slot, maar nu afhalen voor winkels weer mogelijk is, komt ook Kledingbank IJmond met een passende oplossing.

Jongen of meisje

"We vragen klanten in hun mail te vermelden welke kleding ze per persoon willen ontvangen en in welke maat. Als ze kinderkleding nodig hebben, moeten ze erbij vermelden of het voor een jongen of een meisje is. De vrijwilligers zoeken dan de kleding uit, doen het in een tas en zetten het klaar in de hal om afgehaald te worden", legt De Boer het concept uit.