Buurt loodst dorpscafé door coronacrisis: "Ik zit op een roze wolk"

Kroegbaas Marcel Korver scrolt in zijn gesloten zaak door een reeks aan steunbetuigingen. De oproep die hij deelde via Facebook om hem te helpen door de coronacrisis te komen heeft sinds afgelopen zaterdag geleid tot een hausse aan donaties, die hem weer kleur op de wangen heeft gegeven. "Het is ongekend hoe overweldigend de steun is. Ik krijg er kippenvel van als ik denk aan alle reacties om ons te helpen. Hier ben ik wel zo enorm dankbaar voor", aldus de café-eigenaar.

Op 15 maart 2020 moest de horeca voor het eerst de deuren sluiten. Marcel sprak direct over een donkere wolk die boven zijn bestaan is komen te hangen. Nu, bijna een jaar verder, is hij dankbaar voor de compensatieregelingen vanuit de overheid, maar is het ronduit klunen geblazen om de crisis het hoofd te bieden. Met een knoop in zijn maag plaatste hij daarom de oproep om hem te steunen. "Daar heb ik best slapeloze nachten over gehad. Want wat als ik iets moet vervangen en mensen aan de bar zeggen straks: 'kijk, dat hebben wij betaald'. Dat wil je ook niet. Ik ben ook een trotse ondernemer die zelf zijn zaken wil regelen, maar het effect van de coronacrisis op je zaak ligt gewoon buiten je macht."

Tekst gaat verder onder de video