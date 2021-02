In memoriam: Hoe Piet Vlaar groentewinkel uitbouwde tot succesvolle supermarktketen

HOORN - Maandag overleed Piet Vlaar, de grondlegger van supermarktketen Vlaar (later Dekamarkt) op 89-jarige leeftijd. De Hoornse ondernemer nam in 1960 de groentewinkel over van zijn vader Antoon Vlaar, wat later uitgroeide tot een omvangrijke supermarktketen in de regio.

In 1963, drie jaar nadat hij de zaak had overgenomen van zijn vader, toverde hij de groentewinkel om in een zelfbedieningszaak. Ze stopten met bezorging aan huis en klanten konden voortaan met ‘een winkelwagen of een mandje’ zelf boodschappen halen aan de Drieboomlaan in Hoorn. Ook het assortiment werd steeds meer uitgebreid en al snel volgden er meer filialen Vlaar supermarkten.

Dekamarkt

In 1982 had Dirk Kat interesse. Hij was eigenaar van de Dekamarkt (Deka is afgeleid van de initialen van Dirk Kat) in de regio IJmond en wilde de succesvolle supermarktketen van Vlaar graag overnemen. Inmiddels telde Vlaar supermarkten zo’n 800 werknemers en had het vestigingen in heel de regio: Purmerend, Andijk, Lutjebroek, Grootebroek, Enkhuizen, Heerhugowaard, Middenmeer, Risdam en ook in Lelystad.

Piet besloot samen met zijn vrouw Gré om de supermarktketen te verkopen aan Kat, maar ze bleven nog wel betrokken bij het Dekamarktconcern. Al betreurden ze het wel dat de supermarkt aan de Drieboomlaan, daar waar het ooit allemaal begon, wegens geringe uitbreidingsmogelijkheden moest verdwijnen.

Later is het echtpaar Vlaar zich ook gaan bezighouden met andere zaken, zoals het beheer van winkelcentrum Grote Beer in Hoorn en het runnen van een sportcentrum in Hoorn.

Piet Vlaar overleed maandag 8 februari op 89-jarige leeftijd.