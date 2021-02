Bij Linnaeus Boekhandel mogen de boeken worden opgehaald: "Onze klanten missen ons"

AMSTERDAM - Niet-essentiële winkels mogen vanaf vandaag weer open voor het afhalen van bestellingen. Zo ook Linnaeus Boekhandel aan de Middenweg in Oost. "Het omzetverlies haal je niet meer in, maar je ziet wel dat je je klanten niet kwijt bent. En dat is het belangrijkste."

Een bescheiden vreugdekreetje van verkoper Iris. Ze heeft zojuist haar eerste klant geholpen. In een kast liggen de bestellingen klaar. In bruin papier de boeken die vooraf al zijn betaald, de rest moet aan de deur worden afgerekend. Eigenaar Anja Duitsmann is dolbij dat de winkel weer een beetje open is. "Het is een apart moment. De deuren zijn weer open, maar toch ook weer niet. De mensen mogen niet naar binnen. Maar het is heel fijn om onze klanten weer te zien."

Dertig jaar

Linnaeus Boekhandel bestaat in november dertig jaar. De winkel is een begrip in de buurt en heeft een trouwe klantenkring. Een van die vaste klanten komt deze ochtend 'Het Geschenk' van Edith Eger afhalen. Ze mist het rondstruinen in de boekenwinkel. "Heel erg. We hebben het nodig dat ze open zijn voor de nieuwsvoorziening. Voor de aanschaf van boeken. Voor het geestelijk voer."