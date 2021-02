Afhandelen wob-verzoeken blijft chaos: gemiddeld 19 weken wachten op documenten

De gemeente erkent in een reactie dat er nog veel problemen zijn. "Zoals al vaker aan de raad gemeld is zijn wij pas sinds 2019 begonnen met het centraal bijhouden van wob-verzoeken. De cijfers zijn nog steeds vaak verspreid over de verschillende directies. We zijn bezig om de managementinformatie te verbeteren door het steeds meer centraal te verzamelen en beheren", stelt een woordvoerder. Waarom dit nog steeds niet is gelukt, is onbekend.

Informatiecommissaris

Ook heeft de gemeente nog niet zolang geleden een informatiecommissaris aangetrokken die het uitgangspunt ‘open, tenzij’ aanjaagt, borgt en handhaaft in de gemeente. Verschillende mensen die AT5 spreekt die in contact zijn gekomen met de 'informatiecommissaris' zien de meerwaarde er niet van. "Het gaat er gewoon om dat de cultuur binnen het stadhuis moet veranderen, dat gebeurt niet door een nieuwe functie op te tuigen."

Mike Muller zegt over deze nieuwe functie: "Ik heb nog nooit wat van haar langs zien komen wat voor enige verbetering heeft gezorgd. Ik vraag me af of zij door de ambtelijke cultuur heen is gedrongen."

Handmatig

De huidige manier van werken in Amsterdam legt het probleem direct bloot. Op dit moment worden de overzichten van de lopende en binnengekomen wob-verzoeken namelijk nog handmatig door de diverse directies aangeleverd en tot één overzicht gebundeld door de informatiecommissaris. Deze lijsten worden vooralsnog niet volledig en fragmentarisch aangeleverd. "Hierdoor kunnen we nu niet een eenduidig antwoord kunnen geven op je vragen hoeveel is afgewezen of tegemoetgekomen."

De gemeente spreekt van 'taaie materie' maar zegt ook dat het beter moet. "We werken nu aan het realiseren van één registratiesysteem waar alle wob-verzoeken op één plek geregistreerd worden. Hiermee kan automatisch een compleet overzicht van wob-verzoeken worden gegenereerd waardoor de cijfers ook inzichtelijker worden. We gaan overzichten met lopende verzoeken per week publiceren en beter sturen op publicatie van afgehandelde verzoeken. De data moeten dus vanaf nu steeds beter op orde komen."

Traag

Jorg Leijten is economie redacteur bij NRC en wob't met enige regelmaat. Ook hij heeft slechte ervaringen met Amsterdam. "Deze stad is de traagste en het moeizaamst in het afhandelen van verzoeken in vergelijking met andere gemeenten in Nederlands."