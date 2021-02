Hordeloopster Nadine Visser wint op haar verjaardag

De geboren Hoornse troefde Nooralotta Neziri en Christina Clemons af op de finish. Alle drie de vrouwen noteerden dezelfde tijd, maar Visser drukte haar borst als eerste over de streep.

De 26-jarige Visser is goed begonnen aan het jaar. In Karlsruhe werd ze derde, ze won in Düsseldorf en pakte daarna zilver in Berlijn. In de Duitse hoofdstad liep ze haar beste seizoenstijd: 7,90.

Het EK indoor is volgende maand in het Poolse Torún. Het kampioenschap duurt drie dagen, van vrijdag 5 maart tot en met zondag 7 maart.