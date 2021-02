Condoleance voor overleden gevonden dakloze Steve Carpenter (41)

Steve werd gevonden nadat hij, zoals hij volgens bekenden wel vaker deed, een mobiel toilet opzocht om de nacht in door te brengen en een beetje beschermd te zijn tegen de kou. De plotse dood van Steve was een schok voor veel vrienden en bekenden.

De bekende Hilversumse dakloze woonde sinds 2005 in Nederland, waarvan de laatste tien jaar in Hilversum. Toen hij dakloos werd, woonde hij afwisselend op straat, in de opvang of bij vrienden of kennissen. En dat terwijl hij gewoon een baan had.

Harten van Hilversummers beroerd

Steve had met veel Hilversummers een goede band. "In de afgelopen weken werd duidelijk dat Steve de harten van vele Hilversummers beroerd heeft en een blijvende indruk heeft achtergelaten waarvan de herinneringen nog lang gekoesterd zullen worden", zegt Mirjam Slot Berghmans, die hem kende via de kledingbank. "Onze gedachten en woorden van troost gaan in bijzonder uit naar zijn moeder Barbara en haar man Ian, familie, vrienden en kennissen", schrijft ze verder ter nagedachtenis aan Steve.

De Hilversummer wordt volgende week woensdag begraven in zijn geboorteland Engeland. Omdat het door de coronamaatregelen voor veel van zijn vrienden niet mogelijk is de uitvaart lijfelijk bij te wonen, wordt er een livestream vertoond in de Celebration Church aan de Neuweg. Daar is, na aanmelding, plek voor dertig bekenden van de overleden Hilversummer. Ook wordt in de kerk een condoleanceregister neergelegd dat de hele dag getekend kan worden.