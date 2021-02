Noord-Holland NL V Igors messen brengen hem in alle uithoeken van de wereld

HOOGKARSPEL - Igor Kampman uit Hoogkarspel maakt messen. De geboren Amsterdammer volgt vooral zijn hart en dat brengt hem in alle uithoeken van de wereld. Hij staat dicht bij de natuur en is gefascineerd door vuur. "Natuurlijk moet je soms hard werken, maar dat is niet erg."

Vol overgave deelt hij rake klappen uit op het staal dat roodgloeiend uit het vuur komt. In de smederij achter zijn huis maakt Igor messen. Van gewoon ijzer maakt hij gehard staal. "Het moeilijkste is dat een mes goed gehard is en getemperd, zodat het niet zomaar breekt", zegt Kampman terwijl hij het verband om zijn vinger laat zien.

NH / Pak An Doen

Na een ernstig auto-ongeluk was hij tijdelijk gekluisterd aan een rolstoel en uit verveling is hij toen gaan smeden. 'Dit vind ik vet!, dat ga ik vaker doen!, aldus Kampman, die direct gegrepen was door de magie van de ijzermoleculen. Zijn vrouw verklaarde hem voor gek maar Igor volgde zijn hart en bouwde de smederij waar hij bijzondere messen smeedt.

Ondernemen is voor Igor een deel van zijn leven, 'alles wat ik in mijn leven heb gedaan heb ik zelf moeten ontwikkelen en ondernemen'. Oorspronkelijk is de voormalige kraker begonnen als kunstenaar en hoewel hij wel eens voor een baas gewerkt heeft, is zijn vrijheid hem lief.

NH / Pak An Doen

Naast zijn smederij, zet Igor ook regelmatig een tattoo en organiseert hij 'bushcrafts', waar hij met mensen de natuur in trekt en ze daar leert te overleven. Daarbij komen zijn jachtmessen weer goed van pas. "Ieder mes vertelt een verhaal", zegt hij. Stiekem hoopt Igor dat zijn mes over duizend jaar teruggevonden wordt bij archeologische opgravingen en dat men dan zegt: "Hé, dat is door die sympathieke gozer gemaakt uit Hoogkarspel."