Noord-Holland NL V Cacao: er is meer mee mogelijk dan er chocola van maken

NOORD-HOLLAND - Eigenwijs en vastberaden zijn enkele eigenschappen waarover startend ondernemer Marika van Santvoort beschikt. Door haar werk voor Amnesty International kwam ze in Afrika en Zuid-Amerika in contact met cacaoboeren. De pitten van de cacaovrucht zijn de basis voor chocola, de rest van de vrucht werd weggegooid. Daar bracht zij verandering in.

NH / Pak an doen

Diezelfde cacaoboeren aten het vruchtvlees wel eens op en Marika ontdekte dat het een fijne smaak had. "Daar moet je iets mee doen", was haar eerste reactie. Maar toen geen enkel bedrijf interesse had, besloot ze het zelf te gaan doen: ze perst het witte omhulsel van de cacaobonen uit tot een sap. "De industrie is nu eenmaal helemaal gericht op de cacaobonen en niet op het vruchtvlees", zo wist de jonge ondernemer. Te veel gedoe en niet rendabel, vond de industrie het proces. Maar wat in theorie eenvoudig leek, bleek in de praktijk lastiger dan gedacht.

Ruim drie jaar lang is Marika inmiddels bezig om haar droom werkelijkheid te laten worden. Niet alle cacaovruchten bleken geschikt voor de sapproductie. Er moesten voldoende boeren meedoen. Ook moest ze in Ecuador een fabriek zoeken die het vruchtvlees kon uitpersen. Daarna moest het sap nog per schip naar Nederland, waar het gebotteld wordt.

NH / Pak An Doen

Maar als je pallets vol cacaosap hebt, moet het ook nog verkocht worden. Nederland en de wereld moeten verleid worden voor dit drankje dat verrassend genoeg niet naar chocola smaakt. Marika komt woorden tekort om de smaak te omschrijven. Doordat de productie in Zuid-Amerika plaatsvindt, is Marika letterlijk dag en nacht in touw. Naast haar normale baan in de cacaohandel, moet ze vanuit Amsterdam de boeren en de fabriek in Ecuador aansturen. Door het tijdsverschil werkt ze dus ook vaak 's nachts.

Quote ''Gelukkig geloof ik hier zo ontzettend in, anders was ik er al lang mee gestopt'' Marika

Het kost bloed zweet en tranen om haar droom, die zo eenvoudig leek, te realiseren. Al haar spaargeld zit inmiddels in het bedrijf en nog is het niet genoeg. Een investeerder is noodzakelijk om het drankje 'in de markt te zetten' en dat valt nu tijdens de coronacrisis niet mee. "Heel veel mensen hebben mij voor gek verklaard", erkent Marika, maar nu er een eindproduct is, wordt het wel makkelijk uit te leggen wat ze de afgelopen jaren heeft gedaan. De cacaoboeren hebben nu extra inkomsten, maar Marika komt voorlopig geld tekort.