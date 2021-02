AZ'er Ron Vlaar stopt per direct met voetballen: "Voelt als een opluchting"

WIJDEWORMER - Ron Vlaar stopt per direct met voetballen. De reden is teveel letsel aan zijn rechterknie. En zo komt er na ruim vijftien jaar betaald voetbal een einde aan de carrière van de AZ-verdediger. "Ik moet mijn gezondheid respecteren en ik besef dat er ook nog een leven is na het voetbal."

"Dat was moeilijker dan gedacht", vertelt Ron Vlaar over het moment dat hij dinsdag z'n teamgenoten vertelde dat hij stopt. "Toen ik vorige week hoorde dat ik niet verder kon, was het meer een berusting dan een enorme teleurstelling."

Ron Beton kampte de laatste jaren regelmatig met blessures. Dit seizoen deed hij slechts mee in de twee voorronde Champions League wedstrijden tegen Viktoria Plzen en Dynamo Kiev. Daarna keerde hij in december weer even terug bij de groep op het trainingsveld, maar raakte al snel weer geblesseerd. "Ik hoef nu niet meer en dat geeft eigenlijk wel een ontspannen gevoel. Ik realiseer me dat ik mijn lichaan nu niet hoef te kwellen. Nu ik dit besluit definitief heb genomen, dan voelt dat wel als een opluchting."

Trainersdiploma's

Twee periodes speelde Vlaar bij AZ. Zijn debuut maakte hij onder Co Adriaanse in het seizoen 2004/2005 en in december 2015 keerde hij terug bij de Alkmaarders. Voorlopig blijft de oud-international nog betrokken bij de Alkmaarse club. In welke functie weet hij nog niet, maar de geboren Hensbroeker wil wel z'n trainersdiploma's behalen.

