'Nieuw cultuurbeleid legt focus op maken en zichtbaar maken van kunst'

BERGEN - Kunst in uitvoering, kunst voor iedereen en kunst in de kern. Dat zijn de drie hoofdlijnen van de nieuwe Cultuurnota waarmee het college dinsdag heeft ingestemd. "De gemeente moet een plek zijn en blijven van allerlei uitingen van kunst en cultuur, door professionals en amateurs", aldus wethouder Antoine Tromp.

De Cultuurnota kwam tot stand na een participatietraject. Eind vorig jaar voerde de gemeente gesprekken met inwoners en het lokale cultuurveld. "Uit die gesprekken kwam duidelijk naar voren dat kunst en cultuur in ons DNA zit; dat is onze identiteit."

Een van de uitgangspunten is dat Bergen een gemeente wil zijn waar kunst wordt gecreëerd en niet alleen tentoongesteld.

Culturele broedplaats

In de nota staat dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden en behoefte aan ateliers, culturele ontmoetings- en broedplaatsen. "Inwoners en kunstenaars geven aan dat hieraan dringend behoefte is, maar de precieze behoefte is nog niet helder. De gemeente wil graag die behoefte onderzoeken en bekijken hoe we eventueel in deze behoefte kunnen voorzien."

Tromp benadrukt dat elke gemeente een eigen uniek cultureel profiel heeft. "Bergen is meer gericht op de (hedendaagse) kunsten, Schoorl legt het accent op het unieke landschap en inspirerende natuur waar vroeger en ook nu nog kunstenaars op afkomen, en Egmond kan leunen op een bijzondere lokale cultuurhistorie met grote invloed op de Nederlandse geschiedenis."

In het kader van Kunst voor iedereen zijn er plannen om op alle basisscholen een cultuureducatie op te zetten en dat er aandacht is voor de ontwikkeling van cultureel talent bij de jeugd. Daarvoor wordt samengewerkt met de bibliotheek en Artiance.

Kranenburgh

Voor Museum Kranenburgh is een afzonderlijk investeringsvoorstel gemaakt. Het college liet in 2020 de perspectieven van het museum voor de komende jaren onderzoeken. "Op dit moment is het ontbreken van een depot één van de belangrijkste knelpunten. Dat is nodig voor het behoud van de kunst en cultuurhistorische collecties."

Het college vraagt hiervoor aan de raad een investeringskrediet van 1,5 miljoen euro. Van dat geld kan het depot aan de Berkenlaan op orde worden gebracht en een nieuw depot worden gerealiseerd.

Daarnaast wil het college 30.000 euro subsidie verlenen om de tuin bij Museum Kranenburgh te ontwikkelen tot onderdeel van het museum.

Meegroeien

Ook op andere onderdelen vraagt het college de raad om Kranenburgh meer financiële steun in de bedrijfsvoering te bieden. "Zo kan Kranenburgh haar culturele rol voor Bergen blijven vervullen, vele bezoekers blijven trekken en meegroeien met de tijd", besluit de wethouder.