Sneeuwstorm heeft GVB nog steeds in wurggreep

Alhoewel alle bussen ondertussen weer volgens de normale dienstregeling rijden, wachten de trams al ruim drie dagen op een schone rails om de remise weer te kunnen verlaten. Probleem is dat de rails nog steeds bedekt is met sneeuw en ijs.

Tramlijnen 1, 3, 4, 7, 13, 14, 24 en 25 rijden nog steeds niet en voor tram 25 is een pendelbus ingezet. Het GVB laat in een reactie weten dat hun tramnetwerk is ingericht op gemiddelde temperaturen en dit soort extreem weer 'met een combinatie van (poeder)sneeuw, wind en strenge vorst' maar beperkt aan te kunnen.

"Het is een vicieuze cirkel. We vegen schoon, strooien pekel in de rails en wissels, dat er vervolgens weer wordt uitgereden door met name zwaar verkeer. We delen namelijk de baan met ander wegverkeer. Die rijdt de viezigheid er weer in en dat vriest vast. Daarom vragen we in ieder geval aan onze eigen bussen om niet, of zo weinig mogelijk op de trambaan te rijden."