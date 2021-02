Boekhandelaren blij met afhaalservice: "Het was niet te doen"

De winkels zijn vanaf vandaag weer open voor het afhalen van bestellingen. Een stap in de goede richting, vinden veel boekhandelaren. Winkeliers hebben zin om hun klanten weer te zien en zijn blij dat ze minder vaak in de rondte hoeven te rijden met hun bestellingen. "Het is in het begin weer even wennen aan het idee. Iedere keer moet je schakelen naar een nieuwe vorm van verkopen", vertelt Arno Koek van boekhandel Blokker in Heemstede.

"Het is erg druk geweest met bellen, adviseren en mailtjes rondsturen", vertelt Jessica Jongkind, eigenaresse van kinderboekenwinkel Kiekeboel in Haarlem. "Elk boek geeft heel veel tijd." De afgelopen weken moesten de medewerkers zelf op pad om hun boeken bij de klanten af te leveren. "We hadden zelfs bekende schrijvers en illustratoren die voor ons de boeken bezorgden. Of juffen die na hun Zoom-les even wat stoom wilden afblazen op de fiets", vertelt ze lachend.

Ook in Bergen weet eigenaresse Karien Hilbers van boekhandel de Eerste Bergensche Boekhandel alles af van de hoge werkdruk van de afgelopen tijd. "Je brengt zelf de boeken rond, maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet te doen." De komst van de click & collect-service is dan ook een goede uitkomst. "Nu kun je het werk verdelen. Alle boeken staan al klaar. Men hoeft alleen aan te bellen en hun naam te noemen en dan brengen we het boek naar buiten."

Nu in de sneeuw is het volgens de boekhandelaar in Heemstede een boek ophalen een uitje. "Ze kunnen nu langskomen en even genieten van de sneeuw onderweg hierheen."

Hoop op meer omzet

In Haarlem hebben ze alle bestellingen klaarstaan om opgehaald te worden. "Je kunt op het raam kloppen en dan geven we de bestelling", legt Jessica uit. Met de nieuwe afhaalservice is de hoop op meer omzet groot. "Op dit moment halen we het niet bij de normale omzet die we hadden. Toen liepen er op een zaterdag 100 man door de winkel."

Het is vooral de lokale steun geweest, wat de Bergensche boekhandel heeft geholpen de afgelopen tijd. Hilbers: "We zijn ontzettend gesteund door de buurt. Men heeft bewust bij ons besteld. We moeten echt oppassen dat als we niet meer bewust lokaal gaan kopen, veel winkels deze tijd niet overleven."