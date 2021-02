De Peiling: Deurverkoop moet verboden worden

NOORD-HOLLAND - Velen zullen een zucht van verlichting slaken bij de mededeling dat Eneco stopt met de verkoop aan de deur. "Klanten ervaren deurverkoop steeds vaker als opdringerig en helaas zijn er in de sector ook misstanden te constateren." En dus zal het energiebedrijf contracten via op andere manieren aan de man brengen. Is de stap van Eneco het begin van het einde van de deurverkoper?

Adobe Stock

Vroeger was de colporteur een alledaagse verschijning. Hij ging bijvoorbeeld met huishoudelijke apparaten langs de deuren en gaf desgewenst een demonstratie aan huis. Maar hebben we in dit online tijdperk überhaupt nog iemand nodig aan de deur? Ondanks dat je consumentenrecht ook op de huisdrempel geldt, voelen veel mensen zich overrompeld door deurverkopers. De mogelijkheid van colportage biedt ook ruimte aan oplichters die vaak oudere mensen duperen met hun trucs. Verbod Het kabinet dreigde in 2019, na berichtgeving over grootschalige malafide colportagepraktijken door energiebedrijven, met een verbod. Vind jij dat zo’n verbod er moet komen, of stel je juist het persoonlijke contact met de verkoper aan de deur op prijs?

Moeten we alle vertegenwoordigers wel over een kam scheren? Naast commerciële verkopers, gaan er ook tal van goede doelen van huis tot huis. Sta jij de Dierenbescherming en Nierstichting graag te woord als ze aanbellen? Praat met ons mee! Ook als je zelf ooit langs de deuren bent gegaan, horen we graag je verhaal.