Voortaan voorspelbaar vlieglawaai: Schiphol test 'Notifly'-app

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol is begonnen met het testen van een app die vliegtuiggeluid voorspelt. Op de Notifly-app kunnen omwonenden tot 24 uur vooruitkijken naar de verwachte drukte in de lucht. Bovendien stuurt de app berichten als het weer plotseling omslaat en het baangebruik moet worden aangepast. Schiphol hoopt met de lancering van de app veel ergernis bij bewoners te kunnen verkomen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Notifly-app zit als gezegd nog in een testfase. Schiphol heeft omwonenden opgeroepen de applicatie te downloaden, zodat ze feedback kunnen geven voor eventuele verbeteringen. Gebruikers kunnen per uur het verwachte aantal overvliegende toestellen zien. Er zit een kaart in waar het actuele baangebruik en vliegverkeer rondom Schiphol kan worden gecheckt en er zit een optie in om gewaarschuwd te worden bij weersveranderingen en baanonderhoud.

'Niemand heeft om zo'n app gevraagd'

Ruim een jaar geleden vroeg Schiphol aan omwonenden om mee te denken over de ontwikkeling van de app. Dat verzoek viel verkeerd bij de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Die wilde dat de app door een onafhankelijke partij zou worden gemaakt en was ook van mening dat 'niemand om de ontwikkeling van zo'n voorspellingsapp had gevraagd.' Die stelling klopte niet; een motie van het CDA om een soort Notifly maken was in september 2019 aangenomen in de Tweede Kamer.

De Notifly-app kan worden gedownload via deze informatiepagina van Schiphol.