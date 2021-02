Taxichauffeurs profiteren van winterweer en ov-problemen: "Veel bejaarde mensen"

"Goedemorgen, TCA". Op de centrale van TCA nemen normaal twee mensen de telefoontjes aan, nu zijn het er vier. Directeur Hedy Borremans is blij met het winterweer. "We hadden zondag een stijging van vierhonderd procent. Dat is het viervoudige van wat we normaal op een zondag hebben."

Op de standplaats bij Pathé Arena staan twee taxi's te wachten. Een van de chauffeurs had het de afgelopen dagen inderdaad wat drukker dan normaal. "We hebben vooral bejaarde mensen in de taxi gehad, die het moeilijk hebben met lopen op straat. Er is ook geen openbaar vervoer."

Eén ritje in zes uur

Dat het openbaar vervoer imiddels weer op gang gekomen, merken ook de chauffeurs, die het direct een stuk rustiger hebben. "Gisteren ging ik wel voortvarend, maar dat was dan ook de enige dag van de week. Ik zit nu al zes uur in de auto en ik heb één ritje gedaan."