Code geel van kracht vanwege sneeuw en ijs: dit zijn de gevolgen

De NS rijdt vanwege de strenge vorst vandaag met een aangepaste dienstregeling met voornamelijk sprinters en op enkele trajecten Intercity's.

Het GVB hoopt vandaag weer te kunnen rijden met tramlijn 5, 17, 19 en 26. Metro 51 rijdt niet. De overige metro's rijden mogelijk een beperkte dienstregeling. Alle bussen rijden, volgens het GVB moet je wel rekening houden met vertraging.

De problemen op luchthaven Schiphol door het winterweer lijken verder voorbij.

Corona

De tijdelijke sluiting van de vaccinatielocatie aan de Olympiaweg in Alkmaar is voorbij. Vandaag kan er weer geprikt worden, laat GGD Hollands Noorden weten. De afgelopen dagen was het te koud in de hal om mensen verantwoord hun vaccinatie te laten halen. Iedereen die een prikafspraak had die is afgezegd, kan volgens de GGD een nieuwe afspraak maken.

De Gooise coronateststraten in Hilversum en Huizen zijn, ondanks het kille winterweer, gewoon open. Veel personeel staat een groot deel van de dag buiten in de kou te werken. Dat geldt voor zowel het testpersoneel zelf, als voor de verkeersregelaars en beveiligers. Door extra personeel te laten werken, kan er vaker afgewisseld worden en kan personeel tussendoor wat langer naar binnen om weer op te warmen, zo is de gedachte.

Schaatsen

Een rondje maken op het natuurijs? "Nee, doe maar even niet", zegt Bas Heijselaar van de Reddingsbrigade. "Het ijs is echt nog veel te dun om op te staan en als je er doorheen zakt, dan is het water echt koud." De Reddingsbrigade raadt aan om eerst te schaatsen op een natuurijsbaan, sloot of op een ondergespoten stuk land.