Supermarktmedewerker (21) mishandeld door jongeren die magazijn wilden binnendringen

BADHOEVEDORP - Een medewerker van de Albert Heijn-vestiging aan de Zeemanlaan is zondagavond door vier jongeren in elkaar geslagen. Dat gebeurde toen de 21-jarige man probeerde te voorkomen dat een groep jongeren het magazijn van de supermarkt binnendrong.

Als een groep van zo'n twintig jongeren rond 20.15 uur klanten en personeel lastigvalt door ze met sneeuwballen te bekogelen, schakelt een supermarktmedewerker de politie in. De groep, die op dat moment de voordeur van de supermarkt al had beschadigd, verplaatste zich vervolgens naar de achterkant van het pand.

Terwijl daar een vrachtauto werd gelost, gooiden de jongeren ook sneeuwballen het magazijn in. Toen ze zelfs het magazijn probeerden binnen te dringen, probeerde een andere winkelmedewerker daar een stokje voor te steken. Na wat geduw en getrek werd de medewerker geslagen en ging onderuit. Zelfs op de grond moest hij nog enkele klappen en schoppen incasseren, waarbij hij flink gewond raakte aan zijn gezicht.

Aangifte

Nadat hij zich door een dokter had laten behandelen, heeft de medewerker van de supermarkt aangifte gedaan van openlijke geweldpleging. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook informatie over de identiteit van betrokkenen is welkom, net als (toevallig) gemaakte beelden van het geweld (bijvoorbeeld van dashcams).