Ambitieuze Schouten klaar voor WK afstanden: "Ik word voor het eerst echt in het diepe gegooid"

Vanwege de 'schaatsbubbel' bivakkeert Schouten al weken in een hotel in het Friese Wolvega. "Ik zie alleen het hotel en Thialf deze dagen", zegt Schouten in gesprek met NH Sport. "Het is wel moeilijk. Maar of ik nou hier ben of in Hoogkarspel, ook daar is nu niets te doen." Haar prestaties op de baan lijden er gelukkig niet onder. In tegenstelling zelfs, Schouten pakt ten tijde van de bubbel de ene na de andere medaille bij het langebaanschaatsen.

Doordat het marathonseizoen vanwege de coronapandemie niet doorging, focuste Schouten zich dit seizoen op de langebaanwedstrijden. "Uiteraard is mij dit seizoen heel goed bevallen en zijn de resultaten ook mooi. Ik had natuurlijk mijn training aangepast en ik ben blij dat het elke race weer beter ging. Ik bekijk altijd alles per afstand. Als ik een goede race rijd dan ben ik tevreden. Als iemand anders dan sneller blijkt, dan is dat maar zo", aldus de schaatsster uit West-Friesland.