Het ultieme natuurplaatje schieten: "Dit hebben we jaren niet gehad"

VOGELENZANG - Het Panneland is een geliefd natuurgebied onder fotografen. Nu het landschap is bedolven onder een dikke laag sneeuw en de zon schijnt, is het de ultieme dag voor fotografen om een hert of een vos vast te leggen met de camera. "Het is jaren geleden dat we dit gehad hebben", vertelt fotograaf Victor Vlasveld. "Dit is ideaal."

Net na het middaguur is het een komen en gaan van fotografen. Allemaal dragen ze een grote lens bij zich en de meesten zijn uitgerust met een rugzak met eten en drinken. "We zijn hier al sinds vanmorgen negen uur", vertelt Irma van Gog uit Hilversum. "We hebben warme kleren aan, koek en zopie bij ons, dus we houden het wel even vol", lacht ze.

De fotografen komen uit het hele land en zijn dol op het gebied, zo ook Monique van Genderen uit Rotterdam . "Het is hier heel divers, je hebt hier duinen, bos en water. En je mag hier nog rondstruinen, dat mag bijna nergens meer. Maar hier dus wel."

Vos in de sneeuw

Na een kleine rondvraag lijken de meeste fotografen te gaan voor een mooie foto van een vos in de sneeuw, het ultieme plaatje. Maar helaas laten de vossen zich niet aan iedereen zien. "Misschien zijn we te vroeg. Als we langer blijven, komen we hem vast en zeker tegen, maar soms moet je naar huis he!", aldus Irma.

De ijsvogel wordt wel gespot, onder andere door Robin Scholte. En dat maakt zijn dag goed. "Er zijn natuurlijk wel meer mensen die een ijsvogel weten vast te leggen. Maar in de sneeuw, dat is wel uniek. "