Ajacied Bandé op huurbasis naar NK Istra 1961

Het contract van Bandé loopt bij Ajax tot 30 juni 2023. De vleugelaanvaller kwam in 2018 over van het Belgische KV Mechelen, maar hij raakte al snel zwaar geblesseerd in de hoofdstad. Een succes werd Bandé niet in Amsterdam. Hij werd eerder ook al verhuurd aan het Zwisterse FC Thun.

Bandé maakte nooit zijn debuut voor het eerste van Ajax en speelde slechte acht duels voor Jong Ajax