IJs in de polder: voor de één een vloek en voor de ander een zegen

MEDEMBLIK - De vlag ging vandaag de lucht in bij IJsclub Radboud. Voordat de baan daadwerkelijk open gaat, mochten fanatiekelingen de eerste meters op natuurijs maken. Hemelsbreed tien kilometer verderop staat bloemkoolteler én marathonschaatser Ruud Slagter in een veld met 100.000 winterbloemkolen. Zijn schaatshart smacht naar dit weer en toch had hij een vorstperiode liever aan zich voorbij laten gaan. Waar sommigen lyrisch worden van dit weer, bezorgt de vrieskou anderen juist een spannende tijd.

Het wordt een spannende tijd voor bloemkoolteler Ruud Slagter en in Medemblik is het nu juist volop genieten. - NH Nieuws

De keuze tussen winterbloemkool of natuurijs is een lastige voor schaatser en bloemkoolteler Ruud Slagter. "In eerste instantie hoop je als bloemkoolteler met winterbloemkool dat het niet gaat vriezen in de winter. Het is natuurlijk een deel van je inkomsten en je wilt niet dat dat verloren gaat. Maar aan de andere kant ben ik ook schaatser en niets is mooier dan op natuurijs schaatsen, helemaal in Nederland." Focus op de bloemkolen "Maar uiteindelijk verdien ik m'n brood met bloemkool, dus wil ik eigenlijk het liefst dat het niet gaat vriezen", lacht hij. De 24-jarige Lutjebroeker schaatst op nationaal niveau in de op één na hoogste klasse. Maar de focus ligt nu vooral op de bloemkoolteelt. Het familiebedrijf heeft rondom Andijk 500.000 winterbloemkolen in de grond zitten. Dit soort gaat in augustus de grond in en wordt in het voorjaar gesneden.

IJs in Medemblik: voor de één een vloek en voor de ander een zegen. - NH Nieuws

Toen er vorige week vorst werd voorspeld stonden de Slagters voor een dilemma. "Het weerbeeld stond naar twee weken vorst. Dan is de vraag: gaan we de bloemkool nog afdekken in de hoop dat we ze kunnen beschermen. Of doen we dat niet? Want er komt ook storm, dus de kans was dat het doek eraf zou waaien. En dan maak je evengoed kosten." 'Het is risicoteelt, maar wij nemen dat risico' De keuze ging uit naar het afdekken van de kolen. "Het is risicoteelt, maar wij nemen dat risico en soms gaat het de verkeerde kant op", zegt Slagter realistisch. Na een check vandaag vreest hij echter dat een deel van de oogst verloren gaat. Maar pas als de sneeuw weg is, is daar meer over te zeggen. In Medemblik wordt juist reikhalzend uitgekeken naar de kou. De geasfalteerde skeelerbaan is in no-time omgetoverd tot ijsbaan. Dit jaar hadden ze bij IJsclub Radboud zo hun eigen tactiek om een strakke laag ijs op de baan te krijgen.

De oudste leden hijsen de vlag bij IJsclub Radboud - NH Nieuws

Vanwege de sneeuw werd het water er veel later ingepompt. En dat bleek nachtwerk. "Zondagavond gingen de lampen aan", vertelt Piet Schipper, bestuurslid van de ijsclub. "We hebben de sneeuwkoppen in elkaar geslagen zodat het egaal werd. Urenlang met shovels de baan vrijmaken, de dag erna - maandagochtend - lag hier een ijsvloer van drie tot vier centimeters." Eerste meters natuurijs Het loopt zo voorspoedig dat de eerste fanatiekelingen vandaag het ijs mochten betreden. Die eer kregen de broers Pim, Bart, Kay, Rick Schipper en schaatster/skeeleraar Bente Kerkhoff uit Oostwoud.

Ruud Slagter, Pim Schipper en Piet Schipper. - NH Nieuws

Voor Pim Schipper, die twaalf jaar schaatser was op de langebaan, voelt het goed om het thuisijs te betreden. "Hier in Medemblik is het klimaat niet hetzelfde als in het oosten van het land. Dan werd er in het oosten geschaatst en lag het hier nog helemaal open, dus daarom is het extra mooi dat we er nu wel op staan", aldus Pim Schipper. De eerste rondjes gaan er meteen fanatiek aan toe en de testploeg ontdekt dat de ijslaag her en der nog moet aandikken. Naar verwachting gaat de baan woensdag of donderdag open alle schaatsliefhebbers. Kijkend naar de weersvoorspellingen denkt Piet Schipper dat er een week à anderhalve week geschaatst kan worden. Coronaproof de natuurijsbaan op Maar door corona is het schaatsen op natuurijsbanen alleen mogelijk onder strenge voorwaarden. De baan in Medemblik is alleen toegankelijk voor leden, zo vertelt bestuurslid Piet Schipper. "Als het te druk wordt gaan we in tijdsblokken mensen ontvangen, maar eerst even kijken hoe het gaat", zegt Schipper. "In verband met corona moeten we stipt aan allemaal regels voldoen. In overleg met de gemeente en de KNSB proberen we dat te volbrengen, zodat we in deze moeilijke tijd veel schaatsvreugde kunnen creëren." En nu de vrieskou nog even aanhoudt, is het zomaar mogelijk dat bloemkoolteler Ruud Slagter later deze week wordt aangestoken door de schaatskoorts. "Ik ben een schaatser in hart en nieren", zegt hij. "Van oudsher zijn bloemkoolbouwers altijd schaatsers geweest, want in de winter hebben ze niet zoveel werk op het land te doen. Dus als er ijs ligt, kunnen ze altijd schaatsen." Daarin is Slagter geen uitzondering. "Daarom hoop ik ook dat we aankomend weekend wat mooie tochten kunnen maken op natuurijs."

