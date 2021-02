Aantal coronabesmettingen blijft dalen, maar cijfers kunnen vertekend beeld geven

NOORDKOP - Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona lijkt opnieuw verder te zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Overigens blijft, met inbegrip van de huidige lockdown en de avondklok, nog steeds het risiconiveau zeer ernstig van toepassing.

De gemeente Den Helder telt nu duidelijk de meeste coronapatiënten, zowel in relatieve als in absolute aantallen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 392,6 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 221 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 302.

Op Texel blijft het aantal nieuwe besmettingen laag liggen. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 29,5 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 4 personen positief hebben getest op corona.

Ziekenhuis

In de afgelopen periode zijn drie inwoners uit de Kop van Noord-Holland opgenomen in het ziekenhuis met klachten gerelateerd aan het coronavirus. Het gaat om twee inwoners uit de Schagen en een uit Hollands Kroon. Vier mensen uit de Noordkopgemeenten zijn aan het virus overleden: twee uit Den Helder, een uit Schagen en een uit Hollands Kroon.

Een kanttekening bij de cijfers is wel dat deze een vertekend beeld kunnen laten zien. Door het slechte winterweer waren de coronateststraten bijvoorbeeld zondag helemaal dicht.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: