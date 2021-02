Aantal positieve coronatesten in West-Friesland blijft dalen

WEST-FRIESLAND - Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

West-Friesland kende in de afgelopen twee weken 1.180 positieve testen op corona. Dat zijn er minder dan de twee weken er voor, toen er 1.944 positieve coronatesten werden gemeld.

De gemeente Koggenland spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 729,7 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 166 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 205.

In Enkhuizen ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 295,8 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 55 personen positief hebben getest op corona. In de voorgaande periode van twee weken waren dit er 82.

Gesloten teststraten

Gezien de sneeuwval van afgelopen zondag kunnen deze cijfers een iets vertekend beeld geven. Alle teststraten in West-Friesland waren immers afgelopen zondag gesloten.

De cijfers voor de komende periode kunnen een sterkere daling laten zien in het aantal positieve coronatesten. Mede door de sneeuwval en het vriezen worden er deze week minder testen aangevraagd en afgenomen in de regio.

De teststraten in Bovenkarspel en Opmeer deze hele week gesloten. De locatie in Zwaag is gisteren opnieuw geopend, nadat door de sneeuwval van afgelopen zondag ook gesloten was. Personeel van de andere twee teststraten in de regio springen in Zwaag bij om het personeel te ondersteunen in de koudmstandigheden.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: