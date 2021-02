IJsclub waarschuwt: "Het is hier prachtig, kom niet!"

BROEK IN WATERLAND - Een warm zonnetje, sneeuw en een dichtgevroren Havenrak: het lijkt de meest ideale plek om te gaan schaatsen. Toch ziet de lokale ijsclub de bezoekers liever gaan dan komen. Want ook hier gooit corona roet in het eten.

IJs testen in Broek in Waterland - NH Nieuws

De eerste waaghalzen kunnen zich niet bedwingen en glibberen en glijden over slootjes of langs de oever van plassen. De schaatskoorts is aan! "De schaatsen staan al in de gang", zegt een jongen die zich op ijs van een nacht oud waagt.

Wouter Jesse staat ondertussen al te roeren in zijn eerste 24 liter pan met snert. Zodra er geschaatst kan worden, verzorgt hij de soep. "Normaal gaan er heel wat pannen doorheen, maar ja dat zal wel minder zijn dit jaar", zegt hij. En dat is precies het probleem hier. Want vanwege corona mag er maar mondjesmaat geschaatst worden op de schaatsbanen. Voor de ijsclub in Broek in Waterland is dat extra lastig omdat de schaatsbaan midden in het dorp, in openbaar gebied, is. De jaren waarin er ijs lag, kwam daar behoorlijk wat ijstoerissten op af.

Na een gesprek met de gemeente zijn er de diverse maatregelen genomen. Er komen bijvoorbeeld geen extra parkeerplaatsen zoals in andere jaren. En een officiële coronacoördinator moet erop toezien dat iedereen zich aan de regels houdt. Ook zal er door boa's opgelet worden of de regels van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond worden nageleefd. Mocht er toch te veel toerisme komen, dan kan de gemeente over gaan tot sluiting van de ijsbaan. Een potentieel horrorscenario voor de bewoners van het dorp. "Blijf thuis! En mijd dit gebied hoe mooi het ook is", zegt Willem de Roy van de lokale schaatsclub. "Hoe graag we ook mensen welkom willen heten het is op dit moment geen goed idee."