Weer of geen weer, thuiszorg gaat gewoon door: "Onze plicht om juist nu langs te gaan"

NAARDEN - De thuiszorg heeft de afgelopen dagen ondanks de barre weersomstandigheden gewoon doorgewerkt. Met wat gepuzzel wisten de verzorgenden de slecht begaanbare wegen zo veilig mogelijk te trotseren. "We moeten er gewoon doorheen, het is onze plicht om ze te verzorgen", aldus thuiszorgmedewerker Marja van den Bovenkamp.

Voor Marja is het deze dagen juist extra belangrijk om de zorg ondanks het weer niet weg te laten vallen: "Voor hen wordt het steeds zwaarder, want ze gaan gewoon geestelijk achteruit als ze minder communiceren." Vanuit haar ervaring weet ze wat isolatie met cliënten kan doen. "Kinderen kunnen met dit weer ook minder makkelijk langskomen en mensen zitten dan hele dagen alleen en naar buiten kan ook niet. Dan kun je heel snel achteruit gaan."

"Van het weekend zijn er wel wat mensen afgebeld, maar iedereen die niet zonder zorg kan zijn allemaal geholpen", aldus Marja. Sommige collega's kozen er echter wel voor andere manieren om bij de mensen thuis te komen. "We wilde iedereen helpen, al moesten we lopen."

Met wat kleine glijpartijen worstelt Marja zich door de straten in Naarden. "Op de doorgaande wegen is het goed te doen, maar in sommige straatjes is het spekglad."

Des te belangrijker vindt Marja haar werk in deze periode dan ook. "Bij sommige mensen drink je een bakje koffie of thee en dan fleuren ze helemaal op." Ze is dan ook extra trots op haar collega's. "We kunnen ook zelf vallen en een heup breken, maar toch staan we er wel."

Samen met andere collega's besloot Marja om de cliënten die niet naar buiten konden toch wat te laten proeven van het winterse weer. "We hebben in een bakje soms wat sneeuw naar binnen meegenomen, dat vinden ze prachtig. Al was het soms wel erg koud", lacht ze.