Schaatskoorts groeit, maar op de plassen hoef je het nog niet te proberen

ANKEVEEN - Traditiegetrouw is Jos Geijsel er als de kippen bij als er ijs ligt op de Ankeveense Plassen. Het is een van de eerste plekken in de regio waar je normaal gesproken kunt schaatsen. Maar Jos durft het nog niet aan. "Te veel sneeuwijs", is zijn analyse.

Sneeuwijs

De conclusie is snel getrokken. Vandaag gaat de fanatiekeling nog niet het ijs op. Er ligt zo'n drie á vier centimeter sneeuw. Het ijs is te bros en er ligt te veel sneeuwijs. Sneeuwijs is een soort papje dat is bevroren. Dat is zeer onbetrouwbaar en ook nog eens heel stroef.

Geijsel hoopt dat het de komende nachten helder en heel koud is. En dat hij aan het einde van de week op de ijzers kan staan.