Aantal Gooise coronapatiënten iets toegenomen, geen nieuwe sterfgevallen

'T GOOI - Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week iets toegenomen ten opzichte van vorige week. Het aantal nieuwe coronapatiënten lag afgelopen week bijna elf procent hoger. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Laren heeft over de afgelopen week van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 257,1 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 29 personen positief zijn getest op corona. Een week geleden waren dat er nog 6. Laren laat daarmee van alle Gooise gemeenten de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen zien.

Naast Wijdemeren heeft ook Huizen nog relatief veel besmettingen. Daar zijn de afgelopen week per 100.000 inwoners 203,5 mensen positief getest. Dat komt neer op 84 nieuwe besmettingen. Vorige week kwamen er nog 58 nieuwe besmettingen bij.

Minder coronapatiënten in Blaricum en Weesp

In Blaricum ligt het aantal nieuwe besmettingen het laagst. In het dorp zijn de afgelopen week per 100.000 inwoners 69,3 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er in Blaricum de afgelopen week 8 personen positief zijn getest op corona. Dat waren een week eerder nog 6 mensen.

In Weesp daalde het aantal besmettingen het hardst. In de stad zijn afgelopen week per 100.000 inwoners 70,9 mensen positief getest. Dat komt neer op 14 mensen. Een week geleden waren dat nog 29 mensen.

Een kanttekening bij de cijfers is wel dat deze een vertekend beeld laten zien. Door het slechte winterweer waren de coronateststraten bijvoorbeeld zondag helemaal dicht.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: