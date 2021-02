Vier coronabesmettingen bij basisschool en kindcentrum De Wingerd

De coronabesmettingen op De Wingerd hebben plaatsgevonden toen de school en het kindcentrum alleen voor noodopvang waren geopend. "Er is dus geen vaste groep of klas waarin de besmettingen hebben plaatsgevonden", licht Melissa van Eekelen toe. "Per dag waren de klassen verschillend, maar de kinderen die in contact zijn gekomen met een besmet iemand worden verzocht om in quarantaine te gaan."

Ook staat de school vandaag in nauw contact met de GGD, om te bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen. Daarnaast kregen alle ouders van de school een brief waarin de situatie duidelijk wordt gemaakt. Ze kunnen door de privacywet geen namen doorgeven van besmette leerkrachten en leerlingen, en vragen de ouders om vertrouwen te hebben dat alle zaken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden aangepakt.

Alle onderwijsvormen mogelijk

Het verbaast de schoolleider en directeur van het kindcentrum niet dat er nu meerdere coronabesmettingen hebben plaatsgevonden. "We hadden dit wel zien aankomen, maar tot nu toe hebben we veel geluk gehad doordat er geen coronabesmettingen bij ons waren."

Volgens Van Eekelen nemen de besmettingen een hoop spanningen met zich mee. Tot de heropening had De Wingerd geen enkel bekend coronageval. Nu zijn er in korte tijd vier besmettingen bekend geworden. Dat betekent dat alle vormen van onderwijs nu een mogelijkheid zijn geworden, vertelt Van Eekelen. "De kinderen kunnen nu fysiek op school les krijgen, een aantal moet thuisblijven en kunnen online les volgen, en voor een paar van de besmette leraren geldt dat zij vanuit huis les kunnen geven."

Liever tot na vakantie dicht

Deze situatie neemt een hoop onrust met zich mee. Niet alleen voor het personeel van De Wingerd, maar ook voor de kinderen en hun ouders. Het liefst had Van Eekelen dan ook de school tot na de voorjaarsvakantie dichtgehouden. "We hadden alles tot de heropening prima op de rit. Door het thuisonderwijs voor de kinderen en de noodopvang. Van ons had de school niet zo nodig open gehoeven."

"Het liefst zien we de kinderen natuurlijk in een veilige situatie op school. Niet alleen willen de kinderen dat, maar ook ouders zien hun kinderen graag weer naar school gaan. We doen alles voor de veiligheid van ons personeel, voor de kinderen en ook hun ouders", sluit Van Eekelen af.