Winters weer zorgt voor overvolle afvalcontainers

AMSTERDAM - De afvalpunten in de stad raken steeds voller omdat vanwege het winterse weer de afvaldienst beperkt rijdt . Vooral in Oost en Zuidoost stapelt het afval zich op.

De gemeente liet gisteren weten dat de afvalinzameling in beperkte mate plaatsvindt. Veel afvalpunten zijn slecht bereikbaar voor de afvaldienst. Alhoewel in het centrum de inzameling nog wel volledig doorgaat, lopen de afvalpunten in andere stadsdelen langzaam maar zeker vol.

"In Oost en Zuidoost zijn de omstandigheden op de weg slecht", stelt de gemeente. "Alle inzameling is daar stopgezet. Dit geldt voor de ondergrondse containers, de minicontainers en de grote inpandige rolcontainers."

De gemeente zegt de inzameling zo snel mogelijk weer volledig op te starten, maar vraagt mensen of ze tot die tijd hun afval thuis willen houden als de containers vol zitten.