Door winterweer geen afhaalmaaltijd voor ouderen, buurt wil helpen

VELSEN-NOORD - Juist in deze barre tijden is de warme avondmaaltijd die buurthuis De Stek op dinsdagen klaarmaakt voor ouderen en alleenstaanden een uitkomst. Maar door het winterweer vindt het buurthuis het niet verantwoord om hun afhaalservice vanavond door te laten gaan. Buurtbewoners willen helpen: "Als zij koken, breng ik het wel langs", zegt Marjolein Werdekker.

De leeftijd van de ouderen die gebruik maken van de warme afhaalmaaltijd is 70+ en vaak zijn zij ook slecht ter been, zo legt Borst uit. Ook de vrijwilligers die de boodschappen doen en naar het buurthuis moeten komen om te koken, zijn de vijftig al gepasseerd.

"Vorige week dinsdag hadden we twintig mensen die langskwamen voor een afhaalmaaltijd, vanavond stond de teller al op 24. Maar gisteravond hebben we met de kookdames en de andere vrijwilligers besloten om gezien de weersverwachting deze week over te slaan", vertelt Marcel.

De Stek plaatste een bericht over hun besluit op social media en deze werd door meerdere inwoners van Velsen-Noord gedeeld. Ook het aantal reacties waarin mensen hun hulp aanboden, ging snel. Boodschappen doen voor het buurtcentrum, helpen koken of de maaltijden bij de ouderen langsbrengen, het werd door velen aangeboden.

Werdekker, zelf woonachtig in Velsen-Noord, is één van de mensen die direct haar hulp aanbood via een berichtje op Facebook. "Ik had de klaargemaakte maaltijden graag helpen bezorgen. Voor mij een kleine moeite en fijn voor de ouderen die door de sneeuwval niet naar buiten kunnen."

Hartverwarmend

Borst vindt de reacties en de aangeboden hulp hartverwarmend en bemoedigend. "We hebben het er intern al eens over gehad of bezorgen in de toekomst een optie zou kunnen zijn, maar kwamen toen tot de conclusie dat we daar niet genoeg mensen voor hebben", legt Borst uit.

"Dit soort behulpzame reacties biedt perspectief, zeker omdat het plan er ligt om de warme maaltijden twee keer per week aan te bieden."