Warme kop soep en dikke trui voor daklozen tegen de vrieskou

Een grote groep vrijwilligers werkt al een paar dagen hard in het pand aan de Schapenkamp om de daklozen te helpen. Een groot deel van de dag wordt er onder meer warme soep gekookt, om aan het eind van de middag mee te geven aan daklozen en andere mensen die dat hard nodig hebben.

Drijvende kracht achter de actie voor de daklozen is de Hilversumse Jacqueline van Oostveen, die erg begaan is met het lot van de grote groep daklozen. "Toen we de weersverwachting zagen en wisten dat het zó koud zou worden, wilden we gewoon wat doen. Deze mensen hebben juist nu deze steun nodig", vertelt ze.

Sinds afgelopen weekend komt er elke dag een groep daklozen langs om een warme maaltijd en eventueel dekens of een warme trui op te halen.

Veel waardering

De actie wordt ook erg gewaardeerd. "We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken, want we kennen natuurlijk niet alle daklozen. Het liep niet meteen storm, maar mensen die komen, reageren erg leuk. Niet alleen de daklozen zelf zijn er blij mee, maar er komen ook steeds meer mensen om te helpen. Mensen helpen koken, doneren eten, willen meewerken, helpen de zichtbaarheid te vergroten, doneren spullen en willen een financiële bijdrage doen. Wat een hulp en kracht heel bijzonder om te zien."