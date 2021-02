Coronatestlab gesloten door inspectie: veiligheid tests niet op orde

AMSTERDAM - Het Amsterdamse commerciële testbedrijf PCR Test Nederland mag per direct geen coronatesten meer uitvoeren. De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft bij een inspectie in het lab van het bedrijf 'acute en ernstige risico's voor de kwaliteit en veiligheid' van de testen geconstateerd. Zo was het laboratorium bijvoorbeeld niet gecertificeerd en het personeel niet bevoegd voor het werk dat ze deden. Het lab moet daarom per direct dicht.

Het bedrijf PCR Test Nederland neemt in teststraten in meerdere steden in ons land coronatesten af. Deze worden allemaal verwerkt in het lab in Amsterdam: de afgenomen neus- en keelswabs worden er geanalyseerd door middel van een PCR-test, waarmee duidelijk moet worden of iemand positief of negatief test.

De inspectie controleerde het lab op 1 februari, nadat het een melding had gekregen. Bij die inspectie kon de bestuurder van het lab niet aantonen dat die PCR-test voldeed aan de kwaliteitseisen. Ook was het laboratorium niet geaccrediteerd of gecertificeerd.

Risico's voor kwaliteit en veiligheid

"De bestuurder van het laboratorium kon ook niet op een andere manier aantonen hoe hij de risico’s voor de kwaliteit wegneemt en de veiligheid van de zorg garandeert", meldt de inspectie. Daarnaast kon hij niet bewijzen of de mensen die in het lab werkten wel daarvoor bevoegd en bekwaam waren. Ook de inrichting was niet geschikt om PCR-testen uit te voeren.

Het lab blijft in ieder geval zeven dagen dicht. "Mocht het nodig zijn, dan kan de minister het bevel eventueel verlengen", zegt Margreeth Fernhout van de inspectie.

PCR Test Nederland

PCR Test Nederland zegt zelf 'met ontsteltenis' over het besluit van de inspectie te hebben gehoord. "Met nadruk willen wij aangeven dat de door ons gehanteerde testmethode in andere landen wel is gevalideerd en dat wij uitsluitend werkzaamheden verrichten onder toezicht van een geregistreerd medisch microbioloog", schrijft het bedrijf in een reactie. De commerciële tester zegt de samenwerking aan te gaan met een ander laboratorium, nu het verwerken van de tests in het onlangs gecontroleerde lab voorlopig niet mogelijk is.

PCR Test Nederland heeft teststraten in onder meer Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op deze locaties kunnen mensen zich laten testen voor 145 euro. Het bedrijf belooft daarbij binnen enkele uren een uitslag te geven. De afgenomen tests worden allemaal geanalyseerd en verwerkt in het laboratorium in Amsterdam, waar de inspectie de gebreken heeft geconstateerd.