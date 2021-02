Celstraf voor 21-jarige opruier van rellen na avondklok

ALKMAAR - De rechtbank heeft een 21-jarige Enkhuizer veroordeeld tot vijf weken cel, waarvan drie weken voorwaardelijk. De man werd verdacht van opruiing, omdat hij in een WhatsApp-groep opriep tot rellen en plunderingen in de stad.

De man werd door de politie aangehouden voor opruiing omdat hij een WhatsApp-groep had aangemaakt, vrienden daarin had toegevoegd en berichten stuurde in de groep om te gaan rellen en te plunderen in Enkhuizen. Uiteindelijk werd de groep steeds groter, totdat er 140 deelnemers bij betrokken waren.

Geen kwajongensstreek

De politierechter vindt dat de snelle groei van de WhatsApp-groep en de berichten die daarin geplaatst werden om te rellen in de stad en te gaan plunderen er voor gezorgd hebben dat dit niet wordt gezien als een kwajongensstreek. Ook heeft de 21-jarige man een strafblad. Hij legde daarom een celstraf op van vijf weken, waarvan drie voorwaardelijk.

Voor de voorwaardelijke celstraf van drie weken geldt een proeftijd van twee jaar. Dit moet volgens de rechter een waarschuwing zijn voor de verdachte om nieuwe fouten te voorkomen.

Volgens de verdachte was het niet zijn intentie om echt te gaan rellen in de stad en was het enkel stoerdoenerij en elkaar opstoken wie de grootste mond zou hebben. Dit verklaarde hij vanmorgen tijdens de zitting in Alkmaar. Hij erkende zijn fout en verklaarde spijt te hebben van zijn daden.