Afvalinzameling Spaarnelanden gehinderd door sneeuw

De gladheidsbestrijding gaat onverminderd door. Er wordt onafgebroken gestrooid, geschoven en geruimd. Dit alles gebeurt volgens het gladheidsbestrijdingsplan, waarin onder meer omschreven staat in welke volgorde wordt gestrooid op diverse routes. Hierbij krijgen busbanen, bushaltes in Haarlem en doorgaande routes voorrang, evenals belangrijke fietspaden, bruggen en toegangswegen naar gemeentelijke instellingen.

Nu het gestopt is met sneeuwen is de verwachting dat alle wegen snel weer begaanbaar zullen zijn. Tot die tijd is het even schipperen. “We vragen aan bewoners om hun rolcontainer naar een doorgaande weg te rijden voor inzameling, als de straat niet bereikbaar is. Of om de vuilniszakken even thuis te houden, als de ondergrondse container vol is. We werken er hard aan om alles zo snel mogelijk weer op gang te krijgen”, aldus Nijenhuis.