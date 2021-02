Jong AZ-spelers Berkhout en Velthuis voor één duel geschorst

Central verdediger Berkhout ontving in de uitwedstrijd tegen TOP Oss (6-0) afgelopen vrijdag al na vier minuten de rode kaart. Velthuis liep in datzelfde duel tegen zijn vijfde gele kaart van deze competitie aan. Beide spelers missen daardoor de ontmoeting van komende vrijdag -mits die doorgaat- tegen Jong FC Utrecht.

Velthuis kwam dit seizoen in vrijwel alle wedstrijden van Jong AZ in actie. Van zijn achttien optredens was hij dertien keer basisspeler. Berkhout heeft dertien duels bij de beloften achter zijn naam staan. Daarvan liet trainer Michel Vonk hem acht keer vanaf de aftrap beginnen.