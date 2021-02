Langlaufen in de Schoorlse duinen: "Het is net wintersport"

"Normaal gaan we op wintersport om te skiën, maar dit is ook leuk. Ik sta voor het eerst op langlaufski's en heb er net 50 meter opzitten dus het wordt een hele uitdaging", zegt Annelies die gistermiddag met een groep vrienden de Schoorlse 'loipe' heeft opgezocht.

Op de Klimweg suizen de sleeërs naar beneden en een paar snowboarders wagen het er ook op. Er is zelfs een kleine schans. "Voorheen gingen we naar de driebanken in Bergen, maar hier is het steiler", zegt een van hen.

'Heerlijk buiten sporten'

Een groepje ervaren langlaufers heeft een heel rondje gemaakt vanuit Bergen. "We zijn helemaal door het bos naar de Fransman geweest. Het is net of je op wintersport bent. Nu zijn we op weg naar de warme chocolademelk."

Voor Annelies is het de eerste keer dat ze gaat langlaufen. "Het is toch een hele andere techniek". "Maar dit is ook echt leuk hoor. Heerlijk buiten sporten."